Spätaufsteher haben ein erhöhtes Risiko an Diabetes zu erkranken - Stimmt das so?

Unsere innere Uhr legt die zeitlichen Abläufe für wichtige Vorgänge im Körper fest. Dadurch entstehen verschiedene Chronotypen beim Menschen, die auch als Früh- und Spätaufsteher bekannt sind. Eine US-Studie hat nun ergeben, dass Spätaufsteher eine um 54 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen ungesunden Lebensstil zu führen. Ihr Risiko, an Diabetes zu erkranken, war sogar um 72 Prozent höher als bei Frühaufstehern. Die Gründe dafür müssten laut den Forschenden noch untersucht werden. Allerdings ist die Aussagekraft der Studie eingeschränkt, da für sie nur die Daten von 63.000 Krankenschwestern im Alter von 45 bis 62 Jahren ausgewertet wurden, die in der vergangenen Zeit nicht in Nachtschichten gearbeitet hatten. Weitere Untersuchungen müssten auch Männer sowie Menschen aus anderen sozioökonomischen Schichten miteinbeziehen.

