❌ Stimmt nicht: Spargel ist giftig wenn er roh oder bitter ist

Spargel gehört zu den beliebtesten Gemüsesorten der Deutschen. Was viele dabei nicht wissen, ist: Spargel zählt tatsächlich zu den Giftpflanzen. Das hört sich aber schlimmer an, als es ist. Leicht giftig sind nur die roten Beeren der Spargelpflanze. Bereits fünf bis sieben Stück davon können Erbrechen und Bauchkrämpfe auslösen. Die Spargelstangen, die gern gegessen werden, sind dagegen völlig unbedenklich. In seltenen Fällen kann Spargel zwar bitter schmecken. Das passiert jedoch, wenn er zu nah am Wurzelstock gestochen wurde oder es während des Wachstums zu einem drastischen Kälteeinbruch kam. Doch gefährlich ist das nicht. Mit ein bisschen Zucker im Kochwasser kann dem Spargel ein Teil der Bitterstoffe entzogen werden. Auch roher Spargel ist nicht ungesund oder sogar giftig und kann ohne Bedenken verzehrt werden. Allerdings sind die ungegarten Stangen aufgrund der zähen Fasern und des harten, holzigen Endes schwer zu verdauen.