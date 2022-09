❌ Stimmt nicht: US-Behörde gibt zu: mRNA und Spike-Protein bleiben lange im Körper

Bildrechte: Imago/ panthermedia/ Science Library

In einschlägigen Blogs wird darauf aufmerksam gemacht, dass die US-Gesundheitsbehörde CDC eine "Entwarnung zu Corona-Imfpstoffen" von ihrer Webseite gelöscht habe. Insbesondere den Hinweis, dass mRNA und Spike-Proteine, die durch eine solche Impfung in den Körper gelangen, schnell wieder abgebaut werden. Dies wird als Anlass genutzt, um zu behaupten, die Behörde gebe zu, dass beide Impf-Bestandteile lange im Körper veweilen würden. Tatsächlich hat die CDC diesen Hinweis aus der präsenten "Faktenbox" genommen. Im Informationstext ist dieser jedoch weiterhin vorhanden. Fakt ist: Die Spike-Proteine werden nach einiger Zeit wieder in die Zelle transportiert, zerlegt und für die zelleigene Proteinproduktion recycelt. Auch die mRNA wird innerhalb von Minuten bis wenigen Tagen vollständig abgebaut.