Spinnen sterben, wenn man sie mit dem Staubsauger aufsaugt. Stimmt das so?

Spinnen sind empfindliche Lebewesen, und wenn man sie mit einem Staubsauger aufsaugt, werden sie normalerweise durch die starke Luftströmung und den Druck im Staubsaugerbehälter verletzt oder getötet. Je nach Saugleistung wird eine Spinne mit bis zu 140 km/h in etwa 0,021 Sekunden von Staubsaugerdüse aufgesaugt. Anschließend wird das Tier wie in einer Achterbahn hin- und hergeschleudert und knallt gegen die Staubsauerwände. Die meisten Spinnen können diesen extremen Bedingungen nicht standhalten. 2007 haben Forschende aus Brasilien 240 Tierchen mit dem Staubsauger eingesaugt. Keine Spinne überlebte. Und sollte doch mal eine Spinnen diese Tortur überstehen, wartet der Erstickungs- und Hungertod. Die Forschenden stellten fest, dass in der trockenen, lebensfeindlichen Umgebung ein Tier maximal eine Woche überlebt. Denn bei modernen Staubsaugern führt kein Weg mehr zurück - das Hygieneventil verschließt den Übergang zum Schlauch.