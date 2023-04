✔️ Kleidungszwang bringt Mädchen vom Sport weg

In vielen Sportarten gibt oder gab es spezielle Kleidungsvorschriften für Frauen, wie etwa das obligatorische Tragen Bikinis im Beachvolleyball. Dabei soll die Sportkleidung häufig besonders knapp und körperbetont sein. In einer britischen Studie wurde nun untersucht, wie sich diese Vorschriften auf die sportliche Motivation von Mädchen auswirkt. Das Ergebnis: Drei Viertel der 404 Befragten gaben an, dass sie es schon erlebt haben, dass Mädchen wegen der Sportkleidung oder wegen ihres Körperbildes mit dem Sport aufgehört haben. Begründet wurde dies beispielsweise mit einem unguten Gefühl beim Tragen von figurbetonter Kleidung oder Problemen bei engen Oberteilen mit größeren Brüsten. Die Studienautorin hofft auf mehr Wahlfreiheit bei der Sportkleidung für Mädchen und Frauen in der Zukunft.

