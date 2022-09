❌ Stimmt nicht: Corona-Impfung: 1.700 Prozent mehr Sportler gestorben

Bildrechte: dpa/ Imago/ Panthermedia

In Internet-Beiträgen wurde behauptet, dass seit Beginn der Covid-19-Impfungen 1.700 Prozent mehr Sportlerinnen und Sportler gestorben seien als zwischen 1966 und 2004. Dabei wurden allerdings unterschiedliche Alters- und Personengruppen sowie Vorfälle miteinander verglichen. Auch ist nicht belegt, ob die Sportler geimpft waren. Für die Todesfälle sollen zudem vor allem Herzinfarkte und plötzliche Herzstillstände verantwortlich sein. Doch aus dem sogenannten Sudden Cardiac Death Register, in dem die plötzlichen Herzstillstände in Deutschland beim Sport seit 2012 erfasst sind, geht hervor, dass sich seit Beginn der Pandemie bei Sportlerinnen und Sportlern diese Todesursache gehäuft hat. In einem kanadischen Bericht aus dem Mai 2022 wurde zudem festgesellt, dass es keine dokumentierten Fälle von impfbedingtem plötzlichem Herzstillstand bei Sportlern gebe.