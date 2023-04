❌ Stimmt nicht: Zahl tatverdächtiger Kinder steigt seit Jahren an

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zuletzt gab es mehrere erschreckende Fälle von Gewalttaten durch Kinder, wie etwa in Freudenberg und Wunsiedel. Daraufhin behaupteten Politiker*innen, dass es einen Zusammenhang gebe mit dem langfristigen Anstieg von Straftaten durch Kinder und Jugendliche. Tatsächlich wurden in Deutschland laut der Polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr 2022 insgesamt 93.095 Kinder unter 14 Jahren als Tatverdächtige für Straftaten registriert. 2001 waren es mit gut 140.000 noch mehr als anderthalb mal so viele. Zuletzt war zwar eine gewisse Erhöhung der Jugendkriminalität nach der Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen zu verzeichnen. Seit einigen Jahren gebe es aber eher eine Stagnation auf niedrigem Niveau, erklärt Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen.