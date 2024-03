✔️ Stimmt: Stress kann das Essverhalten beeinflussen

Bildrechte: Imago/ Ponds5 Images

Stress kann unterschiedliche Auswirkungen auf unseren Körper und damit auch auf unser Essverhalten haben. Einige vergessen komplett zu essen, andere essen deutlich mehr als sonst und greifen eher zu Süßem oder Fettigem. Evolutionär gesehen haben wir Menschen eine Vorliebe für energiereiche und süße Lebensmittel. Früher wirkten sich diese positiv auf u.a. Überleben oder Fortpflanzung aus. Forschende des „Garvan Institute of Medical Research“ in Sydney haben untersucht, wie genau chronischer Stress das Fressverhalten von Mäusen beeinflusst. Dabei zeigte sich, dass gestresste Mäuse deutlich mehr fettreiches Futter fraßen als ungestresste und damit mehr zunahmen. Außerdem hatten sie durch den Stress mehr Lust auf süße, gehaltvolle Nahrung. Eine andere Untersuchung an der Universität Lübeck mit 14 Männern zeigte, dass psychosozialer Stress die Nahrungsaufnahme erhöht. Die gestressten Probanden suchten sich fettigeres und erheblich mehr Essen aus.