Studierenden geht es gesundheitlich schlechter

Einsamkeit, Prüfungsstress, Leistungsdruck, Geldsorgen oder Zukunftsängste - all das beschäftigt Studierende in Deutschland. Der allgemeine Gesundheitszustand von Studierenden hat sich in den letzten acht Jahren verschlechtert. Das zeigt der aktuelle Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse. Dafür wurden Anfang 2023 repräsentativ 1.000 Studierende befragt. Rund 35 Prozent der Befragten fühlten sich in ihrem Studium durch die Folgen der Corona-Pandemie sehr stark oder stark belastet. Bei denjenigen, die vor der Pandemie ihr Studium aufgenommen haben, waren es sogar 44 Prozent. Die Vergleichszahlen stammen aus der letzten Befragung der TK aus dem Jahr 2015, wo die Studierenden ihren Gesundheitszustand noch deutlich besser eingestuft hatten. Die am häufigsten auftretenden Beschwerden waren diesmal übrigens Erschöpfung durch Stress, Kopf- und Rückenschmerzen.