Unbelegt: Krankenkasse TK: In 2021 knapp 440.000 Fälle von Impfnebenwirkungen

Bildrechte: Imago/ Jochen Tack

In den Sozialen Medien wird ein Reitschuster-Artikel mehrfach geteilt. In diesem wird behauptet, dass die Techniker Krankenkasse (TK) "einräumen musste", dass es 2021 zu 437.593 Fällen von Impfnebenwirkungen gekommen sei. Anlass zu dieser Interpretation sind die Daten der TK, die aufgrund einer Anfrage über "FragDenStaat" durch diese veröffentlicht wurden. Sie beinhalten jedoch die Diagnose-Codes (ICD) zu allen Impfungen. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk CORRECTIV teilte ein Sprecher der TK mit, "dass anhand der Daten keine Aussagen zu [schweren] Impfnebenwirkung möglich seien" und "ICDs auch vergeben werden, wenn keine ärztliche Untersuchung erfolgte, wie bei einer Krankschreibung per Telefon." Auch könne man diese nicht einfach addieren, da eine Person mehrere Diagnosen haben kann.