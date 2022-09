✔️ Stimmt: Treibhausgas SF6 in Windkraftanlagen

Bildrechte: dpa

Schwefelhexafluorid (SF6) ist das stärkste Treibhausgas und wirkt dabei über 22.000-mal klimaschädlicher als die identische Menge Kohlendioxid (CO2). Wegen seiner guten Isoliereigenschaft wird es unter anderem in Schallschutz-Isolierglasscheiben und als Kurzschlusssicherung in elektrischen Schaltanlagen von Umspann-, Kohle-, und Atomkraftwerken genutzt – doch eben auch bei Windrädern. Gelangt SF6 einmal in die Atmosphäre, dauert es mehr als 3.000 Jahre, bis es sich wieder zersetzt. Laut dem Umweltbundesamt ist die SF6-Emissionsmenge in Deutschland gering, sorgte aber nach der amtlichen Statistik in den vergangenen Jahren für einen größeren Treibhauseffekt als der gesamte nationale Luftverkehr. Kritiker*innen warnen, dass mit dem Ausbau von Windkraftanlagen die Ausstoßmenge von SF6 in diesem Emissionssektor steigen könne.