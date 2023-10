✔️ Stimmt: Trinkhalme aus Papier enthalten häufig Schadstoffe

Bildrechte: IMAGO/ CHROMORANGE

Durch das Einweg-Plastik-Verbot verstärkt sich der Trend zu bunten Papiertrinkhalmen. Damit diese auch nass halbwegs reiß­fest und stabil bleiben, wird das Papier in der Regel imprägniert. Dadurch können Schadstoffe in das Papier gelangen, die sich ins Getränk lösen können. Auch werden einige der Trinkhalme mit Rohstoffen hergestellt, die nicht den Qualitätsstandards für den Lebensmittelkontakt entsprechen. Wie mehrere Untersuchungen zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den Halmen Schadstoffe enthalten sind, hoch. Eine Studie aus den USA zeigte, dass von 38 "biologisch abbaubaren" Strohhalmen 36 die als PFAS bekannten Fluor-Chemikalien enthielten. Untersuchungen aus Deutschland und der Schweiz zeigten, dass 6 von 13 bzw. 8 von 15 getesteten Papierstrohhalmen erhöhte Chlorpropanole-Werte aufwiesen. Diese lagen über dem vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) festgelegten Richtwert.