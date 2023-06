✔️ Stimmt: Fliegen: Klimawandel verstärkt Turbulenzen

Die Auswirkungen der globalen Erderwärmung haben auch Einfluss auf das Fliegen. In einer aktuellen Studie wurden Daten von Umweltsatelliten ausgewertet, die Bewegungen in der Atmosphäre seit Ende der 1970er-Jahre aufgezeichnet haben. Dabei stellten die Forschenden fest, dass die Dauer schwerer Turbulenzen bei Flügen über den Nordatlantik seit 1979 um 55 Prozent zugenommen hat. Die durch den Treibhauseffekt erwärmte Luft verstärkt sogenannte Scherwinde, was zu den Turbulenzen führte – so die Autor*innen. Neben den Unannehmlichkeiten für das Flugpersonal und die Passagiere belasten Turbulenzen auch die Flugzeuge selbst und führen zu einer schnelleren Abnutzung des Materials.

Quellen: Prosser et.al: Evidence for Large Increases in Clear-Air Turbulence Over the Past Four Decades, Geophysical Research Letters