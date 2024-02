✔️ Stimmt: Übergewicht ist ein wichtiger Krebsfaktor

Bildrechte: IMAGO/ Sven Simon

Bei Risikofaktoren für Krebs denken die meisten Menschen wohl an UV-Strahlung, Nikotin- oder Alkoholkonsum. Weniger bekannt ist dagegen, dass Übergewicht und besonders Fettleibigkeit ebenfalls die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an Krebs zu erkranken. Nach Berechnungen des Deutschen Krebsforschungszentrums, der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft gingen 2018 fast sieben Prozent der Krebsneuerkrankungen in Deutschland auf das Konto des Übergewichts. In absoluten Zahlen sind dies etwa 30.000 Menschen. Besonders häufig treten bei Übergewichtigen Brustkrebs, Darmkrebs, Gebärmutterkrebs, Speiseröhrenkrebs und Nierenkrebs auf. Als ein Grund dafür gilt das viszerale Bauchfett, das die inneren Organe umgibt und bei Übergewichtigen häufiger entzündet ist.