Unbelegt: Corona: Übersterblichkeit nach Impfungen gestiegen

Bildrechte: Imago

Laut einer deutschen Studie sei die Zahl der Todesfälle in direktem zeitlichen Zusammenhang zu der Covid-19-Impfkampagne stark angestiegen. Teile der Untersuchung wurden daraufhin in Social-Mediakanälen geteilt und dienten als vermeintliche Belege für die Gefahr der Corona-Impfstoffe. Experten melden allerdings Zweifel an der Interpretation der Studienergebnisse an. So kritisierte die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik in einer Stellungnahme das "Fehlen verlässlicher Daten, anhand derer sich der Verlauf der Virusausbreitung und der Letalität der jeweiligen Virusvariante in Deutschland valide abschätzen ließe". Zudem war durch Veränderungen im Verhalten der Bevölkerung und bei den Schutzmaßnahmen 2021 und 2022 die Zahl der Corona-Infektionen deutlich höher als im ersten Pandemiejahr.