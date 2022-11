❌ Stimmt nicht: Vegane Ernährung verhindert Muskelaufbau

Bildrechte: Colourbox/ Panther Media

Ein Muskel besteht aus Bündeln, diese wiederum aus vielen Fasern. Jede Muskelfaser ist eine langgezogene Zelle mit mehreren Zellkernen. Wird die Faser bei Bewegung beansprucht, werden die Zellkerne aktiv und produzieren ein Eiweiß, das der Körper dann einlagert. Dadurch wächst der Muskel. Wichtigster Baustein für den Muskelaufbau ist also Eiweiß (Protein), das wir mit der Nahrung aufnehmen müssen. Bei Proteinen denken die meisten Menschen an Wurst, Fleisch oder Milchprodukte. So entsteht der Mythos, dass eine vegane Ernährung den Muskelaufbau verhindere. Doch auch unter pflanzlichen Nahrungsmitteln findet man Eiweißbomben: Kürbiskerne enthalten beispielsweise auf 100 Gramm bis zu 40 Gramm Protein – doppelt so viel wie Käse. Hülsenfrüchte, Soja und Tofu helfen ebenfalls bei der Bedarfsdeckung. Diese liegt bei 0,8-1,0 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht.