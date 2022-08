✔️ Stimmt: Männer verstoßen öfter gegen Verkehrsregeln

Bildrechte: IMAGO

Laut den Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes verstoßen Frauen seltener gegen Verkehrsregeln als männliche Verkehrsteilnehmer. Dabei ist die Geschwindigkeitsüberschreitung mit fast 2,8 Millionen Einträgen die am meisten begangene Ordnungswidrigkeit − 78 Prozent davon durch Männer. Auch bei anderen Verkehrsdelikten ist der Anteil der männlichen Fahrer deutlich höher: Alkohol am Steuer (87 Prozent), nicht eingehaltener Sicherheitsabstand (82 Prozent), Handy am Steuer (74 Prozent) und Rotlichtverstöße (68 Prozent). Frauen kassieren zudem weniger Fahrverbote: 82 Prozent der Männer und 18 Prozent der Frauen, die meisten in der Altersgruppe der 25-44 jährigen Verkehrsteilnehmer*innen.