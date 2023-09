❌ Stimmt nicht: Verregneter Juli spricht gegen Klimawandel

Bildrechte: IMAGO/Jan Eifert

Die zweite Juli-Hälfte in diesem Jahre war in Deutschland ungewöhnlich kühl und nass. In sozialen Medien wurde daraufhin die Behauptung verbreitet, dass dies ein Beweis dafür sei, dass keine Klimakrise existiere. Tatsächlich war der Monat aber hierzulande mit einem Temperaturmittel von 18,7 Grad laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) "insgesamt zu warm". Der Juli war sowohl 1,8 Grad wärmer als die ältere Referenzperiode 1961 bis 1990, als auch 0,4 Grad wärmer als die aktuell gültige wärmere Vergleichsperiode 1991 bis 2020. Dazu seien temporäre lokale Wetterphänomene nicht geeignet, um Aussagen über den Klimawandel zu treffen, wie Kevin Sieck vom Climate Service Center Germany (GERICS) betont: "Ein verregneter Juli in Deutschland ermöglicht keine Aussage über einen langfristigen Trend".