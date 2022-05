✔️ Stimmt: Vibrator: erfunden als therapeutisches Gerät

Bildrechte: Robert Winhold/colourbox/ MDR

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Frauenkrankheit "Hysterie" weit verbreitet. Obwohl es das "Krankheitsbild" bereits in der Antike gab, hatte die Hysterie Anfang 1900 in mehrerlei Hinsicht ihren Höhepunkt. Zu den klassischen Symptomen gehörten unter anderem: Angst- und Panikzustände, Schlaflosig-/Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Nervosität, (erotische) Fantasien u.w.. Schnell fand man auch anhand historischer Belege heraus, dass Orgasmen bei den Patientinnen diese Zustände milderten. So gab es die ärztliche Therapie der "Stimulation". Da die Arme schnell ermüdeten, griff man zu Hilfsmitteln. Bereits 1869 erfand der amerikanische Arzt George Henry Taylor die erste dampfbetriebene Rüttelmaschine mit dem Namen "Manipulator". Weiterentwicklungen folgten und fanden in der "Hysterie-Therapie" ihre Anwendung.