❌ Stimmt nicht: Vogelbeeren sind giftig und können nicht verzehrt werden

Die Beeren der Eberesche enthalten einen Bitterstoff, der zu Übelkeit und Magen-Darm-Problemen führen und rauen Mengen sogar tödlich wirken kann. Die Parasorbinsäure entsteht durch beschädigen der Frucht (abbeißen, zerdrücken) - der dadurch in Gang gesetzte enzymatische Prozess macht aus Parasorbosid Parasorbinsäure. Der Säuregehalt in verzehrbaren Vogelbeeren liegt nur bei 0,01 Prozent und ist damit zu niedrig, um Schaden zu verursachen. Roh schmecken die Beeren allerdings bitter und eignen sich deshalb nicht zum Verzehr. Beim Kochen verwandelt sich die Parasorbinsäure in unbedenkliche Sorbinsäure. So lassen sich Vogelbeeren beispielsweise zu Marmelade, Gelee, Chutney oder Saft verarbeiten. Die Beeren sind reich an Vitamin A und C, sodass sich die Ernte aus gesundheitlicher Sicht sogar lohnt. Der Vitamin C-Gehalt ist in etwa doppelt so hoch wie bei Zitronen.