✔️ Stimmt: Vogelsterben - Hauptursache Landwirtschaft

Bildrechte: Imago images/ Blickwinkel/ MDR / Jens Roder

Fast jede fünfte Vogelart ist vom Aussterben bedroht oder kurz davor, warnten Vogelschützer*innen bereits 2021. Die Intensivierung der Landwirtschaft hat laut Forschenden den größten negativen Einfluss auf die Vogelpopulationen in Europa. Grund dafür ist zum einen, dass die Lebensräume der Vögel durch immer größere Ackerflächen eingeschränkt werden. In Ländern mit kleineren Produktionsflächen steht es um die Vogelpopulationen besser. Zum anderen ist der Einsatz von chemischen Mitteln wie Düngern und Pestiziden von großer Bedeutung, denn diese wirken sich negativ auf die Vielfalt der Wirbellosen (u.a. Insekten, Tausendfüßer, und Spinnentiere) aus. Sie machen bei Vögeln in einigen Entwicklungsstadien wie etwa der Brutzeit einen wichtigen Teil ihrer Nahrung aus.