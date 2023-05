❌ Stimmt nicht: Goethe hat Walpurgisnacht "erfunden"

Bildrechte: MDR

Der Name der Walpurgisnacht leitet sich von der Heiligen Walburga ab, einer Äbtissin, die im 8. Jahrhundert in England lebte. Ab dem Mittelalter wurde dann die Nacht zum 1. Mai festlich begangen, da sich zu dieser Zeit Hexen auf dem Blocksberg (also dem Brocken im Harz) getroffen haben sollen. Der Begriff Walpurgisnacht tauchte zum ersten Mal im 18. Jahrhundert auf, unter anderem bei dem Leipziger Schriftsteller Johannes Praetorius. Wirklich populär wurde er dann durch "Faust. Eine Tragödie" von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1808. Dort sagt Faust zu Mephisto: "Du Geist des Widerspruchs!/ Nur zu! du magst mich führen. Ich denke doch, das war recht klug gemacht/ Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht/ Um uns beliebig nun hieselbst zu isolieren." Die erste offizielle Walpurgisnachtfeier wurde schließlich auf dem Brocken im Jahr 1896 abgehalten.