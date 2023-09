Wassereis lindert die Symptome nach einer Operation – Stimmt das so?

Bildrechte: Rheinland Klinikum/ C. Eckel

Eine anstrengende Operation mit Vollnarkose und danach gibt es im Aufwachraum erstmal ein Wassereis? Klingt nach einem Traum, der in einigen Krankenhäusern in Deutschland schon Realität ist. Laut einer niederländischen Studie hatten die 1600 dort untersuchten Proband*innen, die nach ihrer OP ein Wassereis bekommen hatten, weniger Übelkeit und Brechreiz. Diese Verbesserung der Symptome konnte aber nur festgestellt werden, wenn ebenfalls postoperativ Morphin verabreicht worden war. Laut der Ärzt*innen in den Krankenhäusern, die schon mit Wassereis nach der Operation arbeiten, werde der Körper direkt mit Flüssigkeit und Nährstoffen versorgt und die Übelkeit lasse nach. Außerdem steigere das Eis das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Patient*innen, da es als süße Belohnung angesehen werde. Es gibt also durchaus Hinweise für einen positiven Effekt, aber für einen wissenschaftlichen Beleg fehlt es aktuell noch an Studien.