❌ Stimmt nicht: Nur Menschen können in die Wechseljahre kommen

Bildrechte: IMAGO/ imagebroker & gettyimages/ BSIP/ UIG

Meist zwischen Mitte 40 und Mitte 50 erleben Frauen eine natürliche hormonelle Umstellung - die Menopause. Aber tatsächlich sind sie damit nicht die einzigen Lebewesen. Auch bestimmte Zahnwalarten wie Orcas können in die Wechseljahre kommen. Forschende aus den USA und Deutschland haben jetzt herausgefunden, dass auch bei Schimpansenweibchen ähnliche Symptome auftreten. Dafür haben sie über 20 Jahre lang eine Gruppe von Schimpansen im Kibale-Nationalpark in Uganda untersucht. Dabei gab es einige Parallelen mit Menschen: Ab 30 Jahren sank die Fruchtbarkeit der Weibchen, ab 50 endete sie komplett. Auch beim Hormonspiegel gab es ähnliche Veränderungen. Anders als bei Menschen und Zahnwalen waren die Schimpansen aber in den Wechseljahren nicht an der Aufzucht verwandter Nachkommen beteiligt. Dieser Fakt wirft neue Fragen über die Entstehung und Entwicklung der Menopause auf.