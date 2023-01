❌ Stimmt nicht: Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden

Bildrechte: Imago/ Imagebroker/ momenphoto killing

Advent, eine Zeit des Zaubers: Tausende Kinder in Deutschland fiebern Heiligabend entgegen. Sie schreiben Wunschzettel, zählen die Tage bis zur Bescherung. Bei vielen Familien bringt dann der Weihnachtsmann die Geschenke. Zu erkennen ist er am roten Mantel, der roten Mütze und seinem weißen Bart. Doch, das ist der Geschenkebringer, wie wir ihn heute kennen. An dessen Aussehen hat der Getränkekonzern Coca-Cola maßgeblichen Anteil, der ihn 1931 als Gesicht für eine Werbekampagne modifizierte. Seinen Ursprung hat der Weihnachtsmann aber unter anderem in der Figur des Heiligen Nikolaus (Sankt Nikolaus/Santa Claus, im 4. Jahrhundert Bischof von Myra). Laut Überlieferung bewirkte er Wunder und verschenkte sein Erbe an Arme und vor allem an Kinder. Weil er an einem 6. Dezember starb, wurde ihm zu Ehren ab dem 12. Jahrhundert der"Nikolaustag" mit kleinen Geschenken gefeiert. Im Laufe der Zeit wurde die Figur immer "weltlicher".