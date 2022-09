✔️ Stimmt: Wespen können unseren Angstschweiß riechen

Bildrechte: dpa/ Imago/ Panthermedia

Keine Wespe ist von Hause aus aggressiv und will auf Teufel komm raus um sich stechen, wenn sie am Kaffeetisch auftaucht. Die Tiere wollen lediglich etwas Nahrung ergattern. Wenn sie sich jedoch bedroht fühlen, bekommen Wespen Angst und schalten in den Alarm- oder sogar Angriffsmodus. Panik und Hektik wirkt bedrohlich und macht die Insekten aggressiv. Auch das Wegpusten der Tiere ist nicht ratsam: Das Kohlendioxid in unserer Atemluft versetzt Wespen in Angriffsstimmung. Angstschweiß kann ebenso Angriffe auslösen. Die Wespen orientieren sich nämlich an Düften – und können förmlich riechen, wenn wir Angst haben. Sie werden davon in eine aggressive Grundstimmung versetzt. Es ist natürlich leichter gesagt als getan, die eigene Angst zu unterdrücken. Aber vielleicht hilft es ja, sich zu verdeutlichen, dass die gelbschwarzen Hautflügler eben auch Angst vor uns haben.