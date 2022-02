✔️ Stimmt: Windräder bremsen die Winde aus

Bildrechte: Forschungsprojekt WIPAFF (WInd PArk Far Field),

Windkraftanlagen gelten als ein Baustein der Energiewende. Bei dieser Energieumwandlung in Strom fällt kein klimaschädliches CO2 an. Dabei prallt der Wind gegen die Rotorblätter und bringt sie in Bewegung. Wind ist Luft und Luft besteht aus Molekülen – die bei diesem Aufprall gestoppt werden. Dieser "Brems"-Effekt breitet sich dann aus und ist noch in bis zu 50 Kilometer Entfernung messbar, je nach Wetterlage. Laut Expert*innen hat dies jedoch keine relevanten Auswirkungen auf Wetter und Klima. Jedoch geben Forschende zu bedenken, dass für den weiteren Ausbau der Windenergie dieser Effekt bedacht werden solle. So zum Beispiel durch deutlich größere Abstände zwischen den Windkraftanlagen, um die derzeitige Effizienz der Energieumwandlung auch in Zukunft zu erreichen.