❌ Stimmt nicht: Zecken müssen herausgedreht werden

Weltweit gibt es mehr als 900, in Deutschland über fünfzehn verschiedene Zeckenarten. Der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist hierzulande am weitesten verbreitet und für einen Großteil der Zeckenstiche beim Menschen verantwortlich. Wer eine Zecke entdeckt, sollte diese möglichst schnell entfernen. Je früher dies geschieht, desto geringer ist das Risiko, dass sie Krankheitserreger weitergibt. Zecken haben jedoch kein Gewinde an ihrem Stichwerkzeug sondern verankern sich mithilfe kleiner Widerhaken an ihrem Stechrüssel in der Haut. Die aktuelle Empfehlung von Expertinnen und Experten der Weltgesundheitsorganisation und dem Robert Koch-Institut lautet, dass Zecken mit einem geeigneten Werkzeug möglichst gerade, durch vorsichtiges Ziehen und ohne Drehung entfernt werden sollten. Der Grund dafür ist, dass das Drehen das Risiko erhöhen kann, dass Fragmente der Mundwerkzeuge der Parasiten in der Haut verbleiben, was zu Komplikationen führen kann.