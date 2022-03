❌ Stimmt nicht: Viel mehr Nebenwirkungen nach Corona-Impfung als in der offiziellen Statistik

Bildrechte: Schreiben der BKK ProVita v. 21.02.2022, PEI, ICD-10-WHO, Pressemitteilung VirchowBund v. 24.02.2022, BKK Dachverband Statement v. 24.02.2022

In einem Schreiben der Krankenkasse BKK ProVita an das Paul-Ehrlich- Institut (PEI) wird die Annahme geäußert, "dass es eine sehr erhebliche Untererfassung von Impfnebenwirkungen" gibt. Anlass ist der aktuelle PEI-Sicherheitsbericht für 2021 indem 244.576 solcher Verdachtsfälle registriert sind. Durch Vergleich der BKK-Abrechnungsdaten in Bezug der abrechnungsrelevanten Diagnose-Codes (ICD) vermute man jedoch bis zu drei Millionen Betroffene. Laut VirchowBund sind die ICDs und Verdachtsfall-Meldungen an das PEI nicht miteinander vergleichbar. Eine entsprechende ICD, bedeutet nicht, dass wegen des Verdachts einer Nebenwirkung untersucht/behandelt wurde – z.B. bei einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aufgrund Müdigkeit nach Impfung.