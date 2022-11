❌ Stimmt nicht: CO2 hat keine Auswirkungen aufs Klima

Bildrechte: MDR Wissen

Ein Sachverständiger der AfD behauptete jüngst, dass CO2 nur einen winzigen Anteil in der Atmosphäre ausmachen würde und dadurch keinen Einfluss auf die globale Erwärmung hätte. Diese Behauptung widerspricht aber dem wissenschaftlichen Konsens. Zwar macht CO2 nur 0,04 Prozent der Atmosphäre aus, aber dieser Anteil steigt kontinuierlich und hat deutliche Auswirkungen. Seit der industriellen Revolution liegen die Werte für CO2 und CH4 (Methan) weit über dem natürlichen Schwankungsbereich der letzten 800.000 Jahre. Wasserdampf, Kohlendioxid- und Methan-Moleküle in der Atmosphäre behindern die Abstrahlung von Wärme von der Erdoberfläche und strahlen einen Teil davon wieder zurück. Durch die Verbrennung fossiler Stoffe hat sich die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre erhöht. Dadurch wird mehr Wärme auf die Erde zurückgestrahlt. Die Temperatur an der Erdoberfläche und in der unteren Atmosphäre erhöht sich.