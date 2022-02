✔️ Stimmt: Es gibt eine pathologische Angst vor Gemüse

Die panische Angst vor Gemüse ist kein Mythos. Die Furcht, die wissenschaftlich Lachanophobie (von altgriechisch lákhanon = Gemüse) heißt, wird meist im Kindesalter entwickelt und äußert sich in starkem Ekel und Angst, wenn man Gemüse (oder auch Obst) sieht oder berührt. Symptome können Herzrasen, Atemprobleme und eine erhöhte Körpertemperatur sein. Gegen Angststörungen kann dabei Yoga helfen, dies zeigte eine Untersuchung, die in „Jama Psychiatry" veröffentlich wurde. Dazu bleiben Gemüse und Obst natürlich wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung, wie zuletzt eine US-Studie (Framingham Heart Study) bestätigte.

Quellen: Studie Efficacy of Yoga vs Cognitive Behavioral Therapy vs Stress Education for the Treatment of Generalized Anxiety Disorder (doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.2496) Framingham Heart Study