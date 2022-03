❌ Stimmt nicht: Rohstoff Sand gibt es wie Sand am Meer

Bildrechte: MDR/ IMAGO/ Imagebroker

Auf rund 50 Milliarden Tonnen schätzt das UN-Umweltprogramm UNEP den jährlichen Verbrauch an Sand: Er ist Bestandteil des Betons von Hochhäusern und kommt beispielsweise in den Chips der Elektronikgeräte vor. Dabei ist man auf eine ganz bestimmte Sorten angewiesen – die Sandkörner müssen möglichst kantig sein. Wüstensand ist jedoch zu rund und abgeschliffen. Wie er überhaupt verwendet werden kann, wird noch erforscht. Aktuell ist der Bedarf nach dem Rohstoff Sand jedoch zu groß. Also dienen Flüsse, Seen und weniger populäre Küsten als Abbaugebiet. Mit Schwimmbaggern wird Sand vom Grund der Meere oder Binnengewässer nach oben geholt. Dadurch kann es zu Erosionen kommen: Anderer Boden rutsch dorthin nach – Strände verschwinden und in einigen Regionen bereits ganze Inseln.