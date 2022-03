Das ist kein Wettbewerb für Freunde der langen Rede: Wer beim Famelab mitmacht, muss ein wissenschaftliches Thema kurz und knapp auf den Punkt bringen, am besten witzig und leicht verständlich. Neun Kandidatinnen und Kandidaten, alle aus der Wissenschaft, stellen sich in Dresden dieser Challenge und erklären uns in drei Minuten ihre Forschungen. Sie klären Fragen wie: Warum machen Körperzellen Frühlingsputz? Was können wir von der Natur über Zellregeneration und neue Materialien lernen? Werden wir schon bald vor Quantencomputern sitzen? Welchen Einfluss hat eine Diabeteserkrankung auf die Knochen? Es sind keine Hilfsmittel erlaubt, außer solche, die man am Körper tragen kann; die gängigen Vortrags-Hilfsmittel wie Folien oder Powerpoint-Präsentationen sind nicht erlaubt.