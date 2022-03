Der Neurologe Berend Feddersen nahm bei einem früheren Ausscheid in Karlsruhe die Zuschauer mit auf die Reise ins Gehirn. Mit Badekappe und Perrücke - nur Dinge, die man am Körper tragen kann, sind als Hilfsmittel erlaubt. In diesem Jahr erklären beim Famelab in Dresden mehr Frauen als Männer ihre Forschungen. Bildrechte: imago/Stockhoff