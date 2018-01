Mit einem Farbspektakel von gelb zu blau hat der so genannte "Blue Moon" gar nichts zu tun. Der Mond scheint wie immer und der Hintergrund für die irreführende Bezeichnung stammt aus der englischen Redewendung "once in a blue moon", übersetzt so viel wie "alle Jubeljahre". Alle Jubeljahre hat also ein Monat eben nicht nur einen Vollmond, sondern sogar zwei. Wie kommt das? Zum einen muss man wissen, dass eine Erdumrundung 29 Tage dauert, wie Ulf Peschel, Leiter der Sternwarte in Radebeul, ausführt:

Und wenn der Monat 31 Tage hat, dann kann eben auch zweimal Vollmond sein in einem Monat. Ulf Peschel

Demnach kommt es also zu einem "Blue Moon", wenn es in einem Monat zwei Vollmonde gibt wie in diesem Jahr - zuletzt am 2. und nun wieder am 31. Januar.

Haben wir in dieser Nacht auch einen "Supermond"?

Ein wirklicher Supermond steht am 31. Januar nicht ins Haus, denn "Supermond" bedeutet, dass ein Vollmond sich auf der erdnächsten Position befindet und das war schon am 2. Januar. Am kommenden Mittwoch ist er rund 2.500 Kilometer weiter entfernt. Bildrechte: NASA; Gerald, Perschke, Jens, Ernst, MDR

Was ist das eigentlich – ein "Supermond"?

Der Mond wird nicht zum Riesen. Der Unterschied zum kleinsten Mond, mit der größten Erdentfernung beträgt 14 Prozent. Das ist etwa der Größenunterschied von einer 1-Euro zu einer 2-Euro Münze. Was die Helligkeit betrifft, ist der Unterschied schon größer - etwa 30 Prozent. Erdnächster und erdfernster Punkt liegen etwa 50.000 Kilometer auseinander.

Ulf Peschel von der Sternwarte in Radebeul, erklärt im Gespräch mit MDR Wissen, woran es liegt, das uns der Mond bisweilen "größer als sonst" vorkommt : "Das liegt daran, dass, wenn der Mond sehr tief steht, wir Vergleichsmöglichkeiten haben. Das heißt da stehen Bäume, da gibt’s einen Kirchturm, oder einen Berg, da erscheint uns der Mond sehr viel größer im Vergleich zu den Gegenständen, die auf der Erde zu finden sind. Wenn der Mond dann wesentlich höher über dem Horizont steht, haben wir diese Anhaltspunkte nicht mehr. Da steht er doch ziemlich alleine an diesem weiten Himmel, da wird er uns wesentlich kleiner vorkommen." Uns fehlt jeder Hinweis auf die Tiefe des Raums und die Perspektive.

Wann muss ich aufstehen, um die totale Mondfinsternis zu sehen?

Gar nicht. Sie können durchschlafen, denn die Erde schiebt sich mitten am Tag gegen 13:30 Uhr Leipziger Zeit zwischen Sonne und Mond. Zum anderen findet dieses Schauspiel hinter dem Horizont statt. Wir können es in unseren Breitengraden nicht sehen. Es sei denn man steigt ins Flugzeug nach Hawaii, Alaska oder Japan. Bei uns gibt‘ s sozusagen nur "Rudis Reste Rampe der Mondfinsternis", sagt Ulf Peschel: "Wenn der Mond aufgeht, ist die Mondfinsternis eigentlich schon vorbei." Totale Mondfinsternis am 28.09.2015 über Leipzig. Bildrechte: IMAGO

Blutmond – blutrot oder eher rostbraun?

Während einer totalen Mondfinsternis ist der Mond trotzdem zu sehen und zwar in einem rötlichen Farbton - daher der Name Blutmond, oder wie Ulf Peschel erklärt: "Das liegt daran, dass die Erde eine Atmosphäre besitzt und durch die Atmosphäre wird das Licht der Sonne noch gestreut. Und jetzt hängt das ein bisschen davon ab, wie viel Staubpartikel oder Wasserdampf in der Luft ist und dann wird das Licht eben leicht rötlich. Wobei ich sagen muss, dass diese Farbe weniger an Blut erinnert. Ich würde es eher so einen Rostmond nennen." Blutmond am 18. 12.20017 in Deutschland Bildrechte: IMAGO

Wann sehen wir Blutmond, Bluemoon und Mondfinsternis das nächste Mal zusammen?