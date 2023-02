Hochverarbeitete Lebensmittel (ultra-processed foods – UPF) haben in Großbritannien und den USA einen Anteil von mehr als 50 Prozent an der täglichen Kalorienzufuhr.

Nach Auswertung der Daten stellten die Forschenden fest, dass mit jeder zehnprozentigen Erhöhung des UPF-Gehalts in der Ernährung mit einem Anstieg der Inzidenz von Krebs insgesamt um zwei Prozent und von Eierstockkrebs um 19 Prozent einherging. Außerdem war jede dieser zehnprozentigen Steigerungen mit einer um sechs Prozent erhöhten Sterblichkeit an Krebs insgesamt, an Brustkrebs um 16 Prozent und an Eierstockkrebs um 30 Prozent verbunden.