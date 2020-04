Die Forscher haben die Daten des Sentinel-2-Satelliten der ESA ausgewertet. Bildrechte: MDR/ ESA

Nun gibt es eine neue Möglichkeit, Ansammlungen von Plastik zu entdecken – per Satellit. Dabei geht es nicht nur um die riesigen Inseln von Müll, sondern um alles was größer als fünf Millimeter ist, schreiben die Forscher, die diese Methode entwickelt haben. Lauren Biermann und ihre Kollegen des englischen Plymouth Marine Laboratory können aus den Daten der Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit hoher Wahrscheinlichkeit unterscheiden, was ist Plastikmüll und was sind natürliche Bestandteile des Meeres, schreiben Sie in einem Artikel, der in Scientific Reports erscheint.