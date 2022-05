"Quantenkommunikation über sogenannte Qubits wird unsere Welt nachhaltig verändern." Davon ist Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow fest überzeugt. Die Technologie soll Hackerangriffe verhindern, da sie über besonders leistungsfähige Computer eine abhörsichere Datenübertragung ermöglicht. Das ist die Theorie. Diese wird jetzt in Sachsen getestet. Das Land fördert das Projekt mit acht Millionen Euro. Dafür errichtet das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS/EAS) in Dresden ein sogenanntes Applikationszentrum. "In einem ersten Schritt testen wir intensiv die quantengesicherte Kommunikation über Glasfaser in unserem Institutsgebäude an der Münchner Straße", erklärt Kay-Uwe Giering, Leiter des Applikationszentrums am Fraunhofer IIS/EAS.