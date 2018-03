Insgesamt 86 Millionen Profile haben die Forscher analysiert und mathematisch ausgewertet. Das Ergebnis sind mehrere Familienstammbäume - und einer von ihnen fällt durch seine schiere Größe besonders auf: 13 Millionen Verwandte über einen Zeitraum von 500 Jahren in elf Generationen weist die Ahnentafel aus. Die Daten haben sie von der Online-Plattform geni.com, schreiben die New Yorker Forscher in ihrer Publikation. Die Website hilft Hobby-Ahnenforschern dabei, ihre Stammbäume zu ergänzen – mithilfe von anderen Nutzern in einer Art sozialem Netzwerk. Bioinformatiker Yaniv Erlich sagt: