Triebwerksausfall, kaputtes Funkgerät, defekte Treibstoffleitung – für Alexander Gerst ist das der Alltag im legendären Sternenstädtchen östlich von Moskau. "Heute hatten wir zwölf verschiedene Dinge, die kaputt gegangen sind", erzählt der Astronaut dem ARD-Reporter – und dabei lächelt er. In 100 Tagen wird Gerst zu seiner zweiten Mission auf die ISS fliegen. Dieses Mal wird er sogar für einige Monate der Kommandant der Internationalen Raumstation sein. Und obwohl er die Station schon kennt, lernt er alles noch einmal. Vor den Übungen in Russland trainierte er mit seinen Teamkollegen in Houston z.B., wie in den Segmenten der ISS Feuer bekämpft werden kann.