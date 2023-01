Die Mischung macht die Langlebigkeit

Lange haben Forschende gerätselt, was der Grund für die Langlebigkeit des römischen Betons ist. Ein Team unter anderem vom Massachussetts Institute of Technology (MIT) und der Harvard Uni in den USA sowie von italienischen und schweizerischen Experten hat nun eine Erklärung gefunden: es ist ein Mischung aus Material und Herstellung.

Treibhausgas-Emissionen könnten künftig reduziert werden