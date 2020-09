Auch der Temperatur-Wandel mit Höchstwerten für nordische Regionen ist längst sichtbar: Zum Beispiel im Juni 2020, als im russischen Verkhoyansk 38 Grad Celsius gemessen wurden, oder am 11. August in der kanadischen Region Nunavut 21 Grad Celsius. In unseren Breitengraden ein wenig spektakulärer Wert - so weit im Norden aber die höchste Temperatur, die dort je gemessen wurde. Und die bleiben nicht ohne Folgen, denn wird es dort oben wärmer, taut der Permafrost. Arktische Permafrostböden bedecken immerhin knapp ein Viertel der Landfläche auf der Nordhalbkugel. Tauen sie auf, werden Methan und Kohlendioxid freigesetzt und gelangen in die Atmosphäre, die sich dadurch weiter erwärmt, was wiederum das Auftauen der Permafrostbodenfläche im wahrsten Sinne des Wortes weiter anheizt - ein fataler Kreislauf. Den im Übrigen auch die Aufnahmen des Erdbeobachtungssatelliten Sentinel 3 zeigen:

Die Aufnahme des Satelliten Sentinel-3 zeigt die Temperaturen in der Region Nunavit am 11.08.2020. Alles, was rot ist, sind Plusgrade. Bildrechte: ESA/Copernicus Sentinel3