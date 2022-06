Ein langer Weg bis zum Mond. Eigentlich sollte die erste Artemis-Mission schon längst aufgebrochen sein. Doch die erste Generalprobe zum Startvorgang musste diesen Frühling abgebrochen werden. Während dieses Tests sollte die SLS-Mega-Mondrakete unter anderem auch betankt werden. Doch ein Ventil funktionierte nicht wie es sollte und die Rakete musste zurück in die Fertigungshalle VAB (Vehicle Assembly Building) am Kennedy Space Center gefahren werden.

Auch nächste Woche soll die Rakete samt dem Orion-Raumschiff zurück zur Fertigungshalle gebracht werden. Doch diesmal ist die Generalprobe (WDR) geglückt. Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hatte den Wet Dress Rehearsal am vergangenen Montag (20. Juni) begonnen, um neben der Be- und Endtankung der Rakete auch die Durchführung des Startcountdowns und die Übergabe an die automatischen Startsequenzer zu testen – denn am eigentlichen Starttermin soll ja nichts schief gehen.