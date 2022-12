"Wenn Orion in wenigen Tagen wieder in die Erdatmosphäre eintritt, wird es heißer und schneller als je zuvor zurückkehren - der ultimative Test, bevor wir Astronauten an Bord nehmen", so Nelson. Beim Wiedereintritt entstehen Temperaturen von 5.000 Grad Celsius. Für das neue Hitzeschild grundlegend kein Problem. Dennoch soll Orion zunächst von der Atmosphäre abprallen und kurz zurück ins Weltall springen. Dies soll die aerodynamischen Bremskräfte verringern, was zu niedrigeren Temperaturen, geringeren G-Kräften und einem sanfteren Flug führen soll.