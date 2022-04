Mondmission Artemis I So kann das Leben auf Mond und Mars gelingen

Auf dem Mars könnten zum Beispiel Cyano-Bakterien, auch als Blaualgen bekannt, bei der Besiedlung helfen, wie Dr. Cyprien Verseux vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation in Bremen (ZARM) erklärt: "Sie können die Gase dort nutzen. Es gibt Nährstoffe im Marsgestein, die sie verwenden können. Sie brauchen Wasser und Sonne, all das haben wir auf dem Mars." Die Cyanobakterien könnte man dann nutzen, indem man sie an Pflanzen und Mikroben verfüttert, so der Experte. In einer Anlage zum Wohnen und Arbeiten könnten die Blaualgen in den Seitenwänden ausreichend Sauerstoff produzieren.



Im Programm "Moon and Mars Base Analog" am ZARM arbeitet die Bitterfelderin Dr. Christiane Heinicke seit 2017 an solchen speziellen Modulen, mit denen mal das Leben auf Mond und Mars möglich sein soll. Derzeit ist die Konstruktion noch aus Holz, später soll sie dann aus Metall sein. Unten im Modul befindet sich ein multifunktionaler Arbeitsbereich. Oben könnte beispielweise ein Wohnraum geschaffen werden. 3D-Drucker werden vor Ort sehr wichtig sein, damit kaputte Teile schnell ausgetauscht werden können. "Ich kann nicht mal eben in den Supermarkt gehen und mir was Neues kaufen, sondern ich muss es dann im Zweifelsfall selber herstellen", betont Christiane Heinicke.