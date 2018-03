Er misst 500 Meter im Durchmesser, wiegt 79 Millionen Tonnen und rast mit über 100.000 Kilometern in der Stunde auf die Erde zu. "Bennu" ist das, was Experten ein PHO nennen, ein "potentially hazardous object", also ein potentiell gefährliches Objekt. Der Asteroid fliegt unterhalb der zwanzigfachen Erde-Mond-Entfernung an uns vorbei und ist derartig groß, dass er im Falle einer Kollision auf der Erde einen nachhaltig schweren Schaden anrichten kann.

80.000 Hiroshima-Bomben

Vor 50.000 Jahren hinterließ ein Mega-Asteroid den Barringer-Krater in Arizona. Bildrechte: IMAGO Dort, wo "Bennu" in die Erdoberfläche kracht, wird auf einen Schlag die kinetische Energie von 80.000 Hiroshima-Bomben freigesetzt.



Was dabei geschieht, kann man sich anhand der Geschichte des Barringer-Kraters in Flagstaff/Arizona zusammenreimen. Dort schlug vor 50.000 Jahren ein Asteroid ein, der gerade mal ein Zehntel des Durchmessers von "Bennu" hatte, lediglich 300.000 Tonnen wog und mit "nur" 40.000 Kilometern pro Stunde in die Erdoberfläche krachte. Das reichte immerhin, um 175 Millionen Tonnen Gestein wegzuschleudern, ein Erdbeben auszulösen, im Umkreis von vier Kilometern sofort jede Form von Leben auszulöschen, einen zehn Kilometer dicken Feuerball und eine Druckwelle zu erzeugen, die im Umkreis von über 20 Kilometern alles verwüstete und noch in 40 Kilometern als Hurrikan daherkam.

Entfernung geringer als zum Mond

Die Entfernung, in der "Bennu" die Erde passieren wird, ist geringer als die Entfernung von unserem Planeten zum Mond. Bildrechte: NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab Welche katastrophalen Folgen es hätte, wenn der zehnmal so dicke, 263-mal so schwere und mehr als doppelt so schnelle "Bennu" in die Erdkruste einschlägt, kann man sich leicht ausmalen.



Die gute Nachricht ist aber: "Bennu" wird uns nach den Berechnungen der Asteroiden-Forscher erst am 25. September 2135 gefährlich nahekommen, also erst in über 100 Jahren. Zudem liegt die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Erde derzeit lediglich bei 1:2700. Allerdings würde der Asteroid nach aktueller Lage immer noch näher an unserem Planten vorbeifliegen als unser eigener Mond. Also in einer Entfernung von weniger als 350.000 bis 370.000 Kilometern, was für astronomische Verhältnisse sehr, sehr nah ist. US-Astronomen hatten deshalb bereits vor zwei Jahren die Befürchtung geäußert, der knappe Vorbeiflug könnte die Flugbahn des Riesen-Brocken derart verändern, dass er im späteren Verlauf des 22. Jahrhunderts endgültig mit der Erde kollidieren würde.

1.885 potentiell gefährliche Objekte

Vor 65 Millionen Jahren sorgte der Einschlag eines gigantischen Mega-Asteroiten über der Halbinsel Yucatan für das Aussterben der Dinosaurier. Bildrechte: IMAGO Noch viel Zeit, um seine Rente zu verprassen, könnte man meinen. Doch "Bennu" ist zwar noch fern, aber er ist nicht allein. Mehr als eine halbe Million Asteroiden sind innerhalb unseres Sonnensystems bekannt. Die meisten ziehen im Asteroiden-Gürtel zwischen Mars und Jupiter ihre Bahnen. Doch auch in Erdnähe wurden nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bereits mehr als 9.000 Asteroiden mit Durchmessern größer als 100 Meter nachgewiesen. Jährlich kommen mehr als 500 weitere dazu.



Nach Angaben der NASA waren im Januar dieses Jahres 1.885 potentiell gefährliche Asteroiden bekannt. Hinzu kommen zahlreiche Objekte, die so klein sind, dass sie noch gar nicht entdeckt wurden. Doch auch die können es in sich haben. So wurden im Februar 2013 bei der Explosion eines etwa 20 Meter dicken Asteroiden über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk im Süd-Ural rund 7.000 Gebäude beschädigt und etwa 1.500 Menschen verletzt. Und solche Einschläge gibt es immer wieder. Für Asteroiden-Forscher sind Objekte von bis zu zehn Metern Durchmesser dennoch eher uninteressant. Je kleiner die Asteroiden sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei einem Vorbeiflug von der Erde abgelenkt werden oder bei einem Eintritt in die Atmosphäre verglühen.

"Besser, etwas in der Schublade zu haben"