2. ISS-Mission für Alexander Gerst Astro-Alex wird ISS-Kommandant

Als der deutsche Astronaut Alexander Gerst im Jahr 2014 das erste Mal zu einem Langzeitaufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS war, ließ er auf den sozialen Netzwerken die ganze Welt an dieser einzigartigen Erfahrung teilhaben. Mehr als eine Million Menschen folgen "Astro-Alex" auf Twitter . Und die können sich in jedem Fall auf neue faszinierende Blicke aus dem All freuen. Denn am 6. Juni startet der 41-Jährige mit einer russischen Sojus-Rakete zum zweiten Mal zur Raumstation. Sechs Monate - genau 187 Tage - soll sein Aufenthalt im All dieses Mal dauern und die Hälfte der Zeit wird er - als erster Deutscher - auch Kommandant der Raumstation sein.

Bei der Mission mit dem Titel "Horizon" wird Alexander Gerst auch an vielen Experimenten teilnehmen. Dabei geht es unter anderem um müde Muskeln im All, Gewitterstürme, neue Kameratechnik oder Laborversuche in großer Kälte. Bei den meisten Experimenten kooperiert die ESA mit anderen Forschungsinstituten verschiedener Fachbereiche.



Mit dem Projekt "Metabolispace" schickt auch die Technische Universität Dresden eine Forschung ins All: Beim Experiment des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik handelt es sich um ein am Körper tragbares Analysesystem für Körper- und Stoffwechselfunktionen. Es soll die Überwachung und Auswertung des Astronautentrainings auf der ISS in Zukunft deutlich erleichtern und verbessern. Im Gegensatz zu bisherigen Messsystemen kommt "Metabolicspace" ohne hinderlichen Kabelsalat aus - es handelt sich um einen Gurt.