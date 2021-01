Es ist das Aus für den Mars-Maulwurf, verkündet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR am 14. Januar 2021. "Wir haben alles gegeben, was möglich war. Aber der Mars und unser tapferer Maulwurf passten einfach nicht zusammen", erklärt Tilman Spohn vom DLR-Institut für Planetenforschung . Er ist der wissenschaftliche Leiter des HP3-Experiments.

Eigentlich sollte bei diesem Experiment der Wärmefluss im Marsboden gemessen werden. Daher auch der Name: HP3, das Heat and Physical Properties Package. Dafür wurde ein 40 Zentimeter langer Bohrkopf entworfen, der wie ein langer Nagel aussieht und den Spitznamen Maulwurf trägt. Dieser sollte sich selbst in mindestens drei Meter Tiefe hämmern. Durch ein Flachbandkabel – über das der Maulwurf Energie bekommt und gemessene Daten weiterleitet – ist er mit der Messstation auf der Marsoberfläche verbunden.

Doch der Maulwurf hatte von Anfang an Probleme und konnte nicht wirklich in den Marsboden eindringen. Troy Hudson ist Systemingenieur für Messgeräte beim JPL, dem Jet Propulsion Laboratory der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Er erklärt, warum es für den Maulwurf so schwer war, in den Untergrund vorzudringen: