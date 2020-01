Während man beim DLR findet, dass die Metropolregion zwischen Hannover und Braunschweig – dem Sitz des DLR – ganz gut geeignet ist, autonomes Fahren zu erproben, verkündet Toyota ganz andere Pläne: Eine Stadt der Zukunft wolle man bauen, in der Nähe des japanischen Fuji-Berges auf dem Gelände einer stillgelegten Fabrik des Autoherstellers. Nächstes Jahr ist Grundsteinlegung, wenn alles klappt. Fürs erste sollen 2.000 (Toyota nahestehende) Menschen in diese "Stadt" ziehen. Diese "Woven Ciy", also verflochtene Stadt, entspricht mit Einwohnern und Fläche so Pi mal Daumen der Inneren Altstadt in Dresden. Was Toyota da plant, klingt verheißungsvoll. Der Autokonzern scheint erkannt zu haben, dass die Straße in Zukunft nicht mehr nur den Autos, sondern allen gehört: Auch Fußgängern und Radfahrern.

Bildrechte: imago images / ZUMA Press