Die Magdeburger Bevölkerung spricht sich für eine baldige Einführung autonomer Lastenräder aus, das erklärt die Otto-von-Guericke-Universität kurz vor Abschluss des entsprechenden Pilotprojektes. Demnach würde die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger selbstfahrende Transporträder im Stadtverkehr akzeptieren und verbindet sie mit positiven Emotionen. Die Ergebnisse der Untersuchung, für die 1.000 Bürgerinnen und Bürger an vier Befragungen teilnahmen, sollen am 15. September bei der Abschlussdemonstration des Forschungsprojektes "Autonomes Rad" (AuRA) in Magdeburg präsentiert werden.